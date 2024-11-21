Израильские оборонные концерны отчитались о рекордных доходах

Государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" опубликовал финансовый отчет за третий квартал, сообщив о доходах в размере 1,5 миллиарда долларов и прибыли в размере 120 миллионов долларов.

По сравнению с последним предвоенным кварталом 2023 года доходы концерна выросли на 16%, а прибыль – на 64%.

Почти половина доходов концерна (655 млн долларов) пришлась на ракетно-космический департамент за счет поставки спутников Марокко, продвижения сделки по поставке ПРО "Хец-3" Германии и заказов министерства обороны Израиля.

Доходы "Эльты" (системы радиоэлектронной борьбы, радары и т.д.) составили 491 миллион долларов.

Авиационный департамент принес корпорации 378 миллионов долларов, а департамент БПЛА - 161 миллион долларов.

Портфель заказов концерна вырос с начала года на 7,2 миллиарда долларов и составил 24,9 миллиарда долларов, из которых в четвертом квартале 2024 года должны быть поставлены заказы на 1,4 миллиарда долларов.

Корпорация "Эльбит Маарахот" сообщила, что в третьем квартале 2024 года ее доход составил 1,72 миллиарда долларов, а прибыль – 79,1 миллиона долларов. По сравнению с последним предвоенным кварталом доход вырос на 14,3%, а прибыль – на 29,7%.

Портфель заказов концерна составляет 22,1 миллиарда долларов. При этом только 29% приходятся на Израиль.