Три табачных компании выплатят $24 млрд по судебному иску в Канаде

Крупнейшие мировые производители табака - Philip Morris, British American Tobacco и Japan Tobacco - согласились выплатить 32,5 миллиарда канадских долларов (23,6 миллиарда долларов США) для урегулирования судебного разбирательства в Канаде. Это соглашение, предложенное назначенным судом посредником, может стать крупнейшим в своем роде за пределами США.

Судебный процесс начался после того, как в 2015 году суд Квебека присудил компенсацию около 100 000 курильщиков и бывших курильщиков, утверждавших, что компании с 1950-х годов знали о вреде своей продукции, но не предупреждали об этом потребителей должным образом.

После апелляции в 2019 году суд Квебека подтвердил решение 2015 года, что вынудило канадские подразделения всех трех производителей сигарет обратиться за защитой от банкротства.

Хотя некоторые важные вопросы по плану урегулирования, такие как распределение общей суммы между табачными компаниями, еще предстоит решить, генеральный директор Philip Morris Яцек Ольчак выразил надежду, что этот юридический процесс скоро завершится. Это позволит компаниям и их заинтересованным сторонам сосредоточиться на будущем развитии бизнеса.