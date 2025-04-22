В Бней-Браке десятки раввинов вызваны на допрос в связи с незаконным строительством

Управление по борьбе с незаконным захватом земель разослало в понедельник, 21 апреля, вызовы на допрос раввинам нескольких десятков синагог в Бней-Браке.

Вызовы на допрос последовали за указами о сносе незаконных построек, выданными для этих синагог, и за штрафами на сотни тысяч шекелей, выписанными габаям (служителям) синагог.

В мэрии Бней-Брака раскритиковали действия управления, назвав их беспрецедентным вмешательством в свободу вероисповедания жителей города.

Напомним, что в январе 2025 года Управление по борьбе с незаконным захватом земель при министерстве национальной безопасности сообщило, что проверка на 191 общественном участке в Бней-Браке выявила наличие незаконного строительства на 65 из них.

Фактически речь идет о незаконных постройках на 35% парков и открытых площадей в городе.

В отчете управления говорится, что речь идет о беспрецедентном уровне незаконного строительства в городе, представляющем угрозу населению и лишающем населения возможности пользоваться открытыми пространствами. В основном речь идет о религиозных постройках.