Золото подорожало до рекордных $3500 за унцию
время публикации: 22 апреля 2025 г., 13:26 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 13:32
Цены на золото продолжают бить рекорды. Стоимость унции золота выросла до 3500 долларов, погиб очередной рекорд.
С начала 2025 года золото подорожало почти на 30%.
Главная причина значительного роста цен на золото – растущая неопределенность на фоне экономических войн, начатых администрацией США под руководством Дональда Трампа.
Тройская унция золота – немногим более 31 г.
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