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Экономика

Золото подорожало до рекордных $3500 за унцию

Цены
время публикации: 22 апреля 2025 г., 13:26 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 13:32
Золото подорожало до рекордных $3500 за унцию
AP Photo

Цены на золото продолжают бить рекорды. Стоимость унции золота выросла до 3500 долларов, погиб очередной рекорд.

С начала 2025 года золото подорожало почти на 30%.

Главная причина значительного роста цен на золото – растущая неопределенность на фоне экономических войн, начатых администрацией США под руководством Дональда Трампа.

Тройская унция золота – немногим более 31 г.

Экономика
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