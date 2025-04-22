Золото подорожало до рекордных $3500 за унцию

Цены на золото продолжают бить рекорды. Стоимость унции золота выросла до 3500 долларов, погиб очередной рекорд.

С начала 2025 года золото подорожало почти на 30%.

Главная причина значительного роста цен на золото – растущая неопределенность на фоне экономических войн, начатых администрацией США под руководством Дональда Трампа.

Тройская унция золота – немногим более 31 г.