Проект закона о регулировании народного хозяйства Израиля на 2023-2024 годы. Краткое изложение. Часть 3

15 февраля министерство финансов опубликовало для подачи замечаний населения проект закона о регулировании народного хозяйства на 2023-2024 годы. Подача замечаний населения возможна до 20:00 22 февраля на сайте министерства финансов.

На 282 страницах черновика изложены инициативы 57 реформ в различных сферах деятельности, разделенных на шесть групп.

Сегодня редакция NEWSru.co.il публикует краткое изложение третьей (последней) части проекта закона, в которую вошли следующие группы реформ: 5) Повышение эффективности работы государственного сектора; 6) Борьба с нелегальным капиталом.

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17 февраля было опубликовано краткое изложение первой части закона, в которую вошли две группы реформ: 1) Интеграция недопредставленных групп населения на рынке труда, укрепление человеческого капитала, технологическая мобильность; 2) Ускорение инфраструктурных проектов и рынок жилищной недвижимости.

21 февраля мы публиковали вторую часть закона, в которую вошли: 3) Усиление конкуренции и снижение централизации рынка; 4) Сокращение бюрократии и регуляции для коммерческого сектора и для населения.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА

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Реализация программы административной гибкости в системе просвещения

Обязать муниципальные отделы образования открыть для каждого официального образовательного учреждения целевой банковский счет, на который министерство просвещения будет переводить целевой бюджет программы административной гибкости. Бюджет можно будет тратить на следующие цели: закупки в сфере образования (в том числе образовательные программы, образовательная активность, образовательные инициативы, учебные проекты, компьютерные технологии и инфраструктура, стипендии ученикам, семинары и курсы для учителей), эксплуатация и обновление оборудования (в том числе закупка мебели, компьютеров, компьютерного оборудования), закупка офисного и спортивного оборудования, книг, расходных материалов для учебы, закупка административных услуг (бухгалтерия и т.д.).

Муниципалитеты смогут переводить на тот же счет сумму из собственных средств в размере не более суммы, переведенной министерством просвещения. После перевода эти средства будут считаться средствами программы административной гибкости и муниципалитет не сможет затребовать их обратно. Обладателями права подписи на целевом счете будут директор образовательного учреждения и работник муниципалитета, работающий в данном образовательном учреждении, который будет действовать в соответствии с распоряжениями казначея муниципалитета. Бюджет административной гибкости не может быть арестован, заложен или переуступлен. Для реализации программы административной гибкости муниципалитеты смогут заключать без тендера контракты с поставщиками, выигравшими государственные тендеры на поставку услуг или выполнение работ.

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Сокращение очередей в больничных кассах и сокращение нагрузки в краткосрочной перспективе

Разрешить больничным кассам выдавать больничные листы без необходимости в подписи врача – до четырех дней подряд и до 12 дней в год. Больничные листы сверх этого будут требовать визита к врачу.

Сформировать межведомственную комиссию, которая проанализирует список административных документов, выдача которых находится в ответственности врача или больничной кассы, и в течение 150 дней подготовит рекомендации по внесению изменений в законодательство и сформировать список документов, которые может выдавать только врач, документов, которые можно передать из ответственности врача в ответственность больничной кассы, документов, за выдачу которых больничная касса сможет требовать плату. Запретить государственным структурам и ЦАХАЛу требовать документы от врача и больничной кассы, если они не входят в один из списков и не требуются по закону.

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Установить, что плата собственного участия за визит к врачу-специалисту или за проверку в специализированных клиниках будет взиматься при назначении очереди, и не будет возвращаться в случае отмены очереди менее, чем за 24 часа. Обязать больничные кассы присылать пациенту напоминание не менее, чем за 48 часов, содержащее возможность отмены очереди.

Запретить больничным кассам финансировать самозанятым врачам страховку на случай медицинской халатности для частной практики врача, если объем его услуг больничной кассе меньше семи часов в неделю.

Улучшение патронажных услуг с упором на предотвращение ухудшения состояния и увеличения степени зависимости

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Принять к исполнению рекомендации комиссии по предотвращению ухудшения функционального состояния пожилых людей, и поручить их исполнение министрам финансов, социального обеспечения и здравоохранения.

Добавить в закон о Ведомстве национального страхования услуги по предотвращению ухудшения функционального состояния, которые будут предоставляться больничными кассами. Межминистерская комиссия рассмотрит оптимальное сочетание этих услуг с выплатой пособия, особенно в нижних категориях имеющих право на пособие.

Увеличить список поддерживающих общественных услуг, доступных для выбора пожилыми людьми, включив в него, среди прочего, услуги по сокращению одиночества, приданию смысла и сохранению физической функциональности.

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Усилить надзор за предоставителями услуг в рамках пособия по патронажному уходу, чтобы убедиться в фактическом получении пожилыми людьми всех часов ухода, положенных им по закону.

Создание межминистерской комиссии по рассмотрению реформы процессов диагностики детей с ограниченными возможностями и определения степени инвалидности

Комиссия должна будет проанализировать существующую ситуацию и предоставить рекомендации по стандартизации процесса для всех министерств и ведомств, дигитализации процессов и т.д. Комиссия не будет уполномочена обязать правительство увеличить расходы или отказаться от доходов. Рекомендации комиссии должны быть поданы до конца 2023 года.

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Ускорение дигитализации в общественном секторе и сокращение бюрократии в сфере общественных услуг

Разрешить министерствам и ведомствам, за исключением ЦСБ, ЦАХАЛу, полиции Израиля, Ведомству национального страхования, государственной службе трудоустройства, государственному попечителю, центральной избирательной комиссии, религиозным советам, водопроводным компаниям, управлению ценных бумаг, муниципалитетам, местным и региональным советам, канцелярии президента Израиля, Кнессету и офису государственного контролера обращаться с населением с использованием цифровых технологий. Отменить запрет на отправку информации только посредством "разрешенных систем", с тем, чтобы министерства и ведомства могли отправлять сообщения посредством цифровых платформ в соответствии с требованиями действующего законодательства, включая закон о праве на приватность, и с рекомендациями управления кибербезопасности. То же самое касается других общественных структур, не являющихся правительственными. Разрешить общественной структуре звонить адресату не только в случае получения им предупредительного сообщения. Оставить на усмотрение структуры-отправителя определение степени "дискретности" передаваемой информации и определения мер идентификации получателя для каждой степени, с учетом действующих законов касательно защиты права на частную жизнь.

Отменить четырехлетний период отсрочки, предусмотренный действующим законодательством, и наделить министра связи полномочиями обязать граждан, имеющих цифровой адрес (номер телефона или адрес электронной почты), регистрировать его в управлении регистрации населения и миграции.

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Отменить возможность регистрации цифрового адреса родителя в качестве дополнительной опции отправки корреспонденции несовершеннолетнему в рамках закона об изменении адреса.

Сформировать межминистерскую и межведомственную рабочую группу для изучения возможностей оптимизации обмена информацией между общественными структурами с целью сокращения бюрократии и с сохранением предусмотренных законом мер защиты приватности. Группа должна представить рекомендации, в том числе – по поводу внесения изменений в законодательство, до 31 октября 2023 года. Возложить на Государственное управление дигитализации обязанность завершить принятие мер по разработке государственной информационной платформы.

Создать межминистерскую рабочую группу с целью формирования политики продвижения дигитализации в органах местной власти, включая точки соприкосновения местной власти с центральной властью и с населением. Группа представит рекомендации до 1 декабря 2023 года.

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Разрешить публикацию тендеров муниципалитетами и подачу документации в рамках муниципальных тендеров поставщиками в цифровом, а не только в физическом формате.

Оптимизация и улучшение охранных систем в общественных и коммерческих структурах

Создать консультативный совет по обеспечению безопасности в общественных структурах. Совет будет консультировать ответственных за обеспечение безопасности с учетом влияния предлагаемых мер на экономику, государственный бюджет и народное хозяйство. Консультирование не будет ущемлять полномочий ответственных за безопасность, которые смогут принимать решения, даже если они не соответствуют рекомендациям совета. Рекомендации по охране общественных структур будут обновляться не реже чем раз в пять лет.

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Изменить законодательство касательно обеспечения безопасности в коммерческих структурах с тем, чтобы в подходящих случаях можно было перейти с постоянной охраны на территориальную мобильную охрану.

С целью сокращения расходов и оптимизации систем безопасности создать рабочую группу, которая рассмотрит создание комплексов охраны, совместных для нескольких общественных структур.

Создать рабочую группу по изысканию способов сокращения расходов на обеспечение авиационной безопасности, в том числе путем рассмотрения возможности передачи ответственности за безопасность системам безопасности отдельных аэропортов. Группа должна будет опубликовать рекомендации в течение 180 дней.

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Урегулирование права на промежуточную пенсию в службах безопасности

На основании договора, подписанного со службой внешней разведки ("Мосад"), и договора, по которому ведутся переговоры с общей службой безопасности (ШАБАК) внести изменения в законодательство, позволяющие создать возможность найма по индивидуальному контракту без получения права на промежуточную пенсию в период с момента ухода со службы до достижения пенсионного возраста. Формат будет создан для отдельных специальностей и должностей, имеющих специфические характеристики.

Импорт транспортных средств управлением государственного автопарка

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Внести изменения в законодательство, позволив управление государственных закупок закупать для управления государственного автопарка непосредственно у производителей любые необходимые ему транспортные средства, а не только те, которые не могут быть поставлены лицензированными импортерами. Распространить на транспортные средства, импортируемые управлением госзакупок, но не ввозимые в Израиль частными импортерами, те же правила эксплуатации и техосмотра, которые действуют для транспортных средств, ввозимых в рамках параллельного импорта.

Отмена в рамках коллективных трудовых соглашений включения составляющих зарплаты в определяющую зарплату для бюджетной пенсии

Предлагается в случаях, когда коллективный трудовой договор в общественной структуре предусматривает изменение структуры зарплаты, и в рамках такого изменения появляются новые составляющие зарплаты, получение которых обусловлено какими-либо особыми требованиями, такие составляющие не будут включаться в зарплату, определяющую размер бюджетной пенсии, для работников, ушедших с государственной службы до подписания соответствующего коллективного трудового договора. Внести соответствующую поправку и касательно зарплат и пенсий сотрудников служб безопасности. Продвижение законопроекта будет осуществляться по договоренности со Всеобщей федерацией профсоюзов.

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Поведение управления государственной службы в случае забастовочных санкций

Не выплачивать бастующим работникам зарплату в случае забастовки и выплачивать только сообразную объему проделанной работы зарплату в случае частичной забастовки. Избегать договоренностей о "дальнейшей отработке" или об альтернативной работе любого рода в случае забастовок без прямого заблаговременного письменного разрешения ответственного за зарплаты госслужащих. Обязать ответственного за зарплаты госслужащих раз в год публиковать отчет о полных и частичных забастовках на госслужбе и об их объеме, а также о том, выплачивалась ли зарплата за период забастовки и в каком объеме. Запретить принимать частично проделанную работу, если это наносит ущерб предоставлению жизнеобеспечивающих услуг населению. Не выплачивать зарплату за дни частичной работы, если работники были уведомлены о непринятии частичной работы.

Повышение эффективности государственной системы взимания долгов и штрафов

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Освободить центр взимания штрафов от необходимости отправлять лицу, не выплатившему штраф, предварительное предупреждение обычной почтой.

Уполномочить центр взимания штрафов взимать штрафы, накладываемые профессиональными дисциплинарными комиссиями на риэлторов, нотариусов, частных следователей, оценщиков недвижимости, аудиторов.

Уполномочить центр взимания штрафов взимать долги по сборам, прописанным в 46 различных законах.

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БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ

С 1 января 2024 года признать хранение наличных на сумму боле 200 тысяч шекелей уголовным правонарушением, наказуемым уголовным штрафом в размере 30% от суммы превышения и административным штрафом в размере 20% от суммы превышения. Предприниматель будет иметь право держать наличные на сумму более 200 тысяч шекелей, но не более суммы выручки за семь предыдущих дней.

При определенных условиях предоставить возможность изъятия всей суммы превышения и дополнительно до 100 тысяч шекелей на период до 14 дней. После этого средства будут возвращены держателю, если только в суд не был подан запрос о продлении срока ареста или просьба о конфискации в рамках Закона о запрете на отмывание нелегального капитала, или имеются разумные подозрения, что арестованные средства связаны с уклонением от уплаты налогов.

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Обязать лиц, хранящих более 100 тысяч шекелей наличными, подавать годовой отчет в налоговое управление. Отказ от подачи отчета признать уголовным преступлением с наказанием в виде административного штрафа в размере 10% от суммы наличных, но не более 20 тысяч шекелей. Отчетность о сумме ниже реальной суммы будет рассматриваться как отказ от отчетности. Через два года после вступления закона в силу министр финансов сможет снизить сумму обязательной отчетности до 50 тысяч шекелей.

Лица, держащие на момент вступления закона в силу наличные больше чем на разрешенную сумму, должны будут подать отчет в налоговое управление, и сокращать хранимую сумму наличных на 72 тысячи шекелей в год вплоть до разрешенного лимита.

Запретить выдачу ссуд наличными на сумму более 6000 шекелей.

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Увеличить срок хранения информации о сделка, предоставляемых центрами обмена валюты в рамках закона о борьбе с отмыванием капитала, с трех до семи лет.

Борьба с фиктивными налоговыми квитанциями

Выделение налоговым управлением уникального номера для любой сделки на сумму более 5000 шекелей без НДС по запросу (онлайн) предприятия. Отмена возможности списания НДС по квитанциям на сумму более 5000 шекелей, на которых отсутствует уникальный номер. Обязать поставщика обращаться за уникальным номером для квитанции по требованию покупателя.

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Передача финансовых данных налоговому управлению для оптимизации начисления налогов

Возобновить продвижение проекта закона об углублении взимания налогов и ужесточении борьбы с уклонением от уплаты налогов от 2015 года, предлагающего обязать финансовые структуры два раза в год передавать налоговому управлению отчеты о действиях их коммерческих клиентов, включая текущие счета, сберегательные программы, депозиты, доверительные фонды, валютные счета и т.д.

Материал подготовил экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов