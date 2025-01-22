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Экономика

"Битуах Леуми" уведомил резервистов, владельцев малых бизнесов, об отмене их долгов

Битуах Леуми
Резервисты
ЦАХАЛ
время публикации: 22 января 2025 г., 23:01 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 23:04
"Битуах Леуми" сообщил резервистам, владельцам малых бизнесов, об отмене их долга
Yossi Zamir/Flash90

В среду, 22 января, Кнессет утвердил поправки к закону, позволяющие отменить накопившиеся долги резервистов, владельцев малых бизнесов, Институту национального страхования ("Битуах Леуми").

Сразу после утверждения закона "Битуах Леуми" разослал самозанятым резервистам письма о том, что проблема урегулирована и долг отменен. Погасившим задолженость, полностью или частично, деньги будут автоматически возвращены на банковский счет.

Долг перед Институтом национального страхования образовался у самозанятых предпринимателей и владельцев малого бизнеса, находившихся на резервистской службе после 7 октября. Это произошло из-за того, что "Битуах Леуми" выплачивает предпринимателям возмещение за проведенные на резервистской службе дни из расчета дохода за предыдущий год. Из-за того, что многие из них были в прошлом году в армии и не имели дохода, "Битуах Леуми" снимает с них суммы, выплаченные авансом.

В Институте национального страхования утверждали, что действовали в соответствии с законом, и для устранения несправедливости в отношении резервистов необходимо принять соответствующие поправки к закону.

Экономика
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