Израиль настаивает на освобождении Арбель Иехуд со второй группой заложников
По данным N12, новостной службы телеканала "Кешет" Израиль настаивает на освобождении Арбель Иехуд вместе со второй группой заложниц.
По данным "Кан Бет", Арбель удерживает "Исламский джихад", и есть опасения, что группировка не выполнит условия соглашения с ХАМАСом.
29-летняя Арбель Иехуд была похищена боевиками ХАМАСа из кибуца Нир-Оз, кроме израильского она обладает гражданством Германии. Арбель была похищена вместе со своим другом Ариэлем Кунио. Считалось, что ее брат, 35-летний Долев, сотрудник "Скорой помощи", также был похищен террористами, однако в июне 2024 года было установлено, что он погиб 7 октября.
Ожидается, что в пятницу, 24 января, ХАМАС передаст Израилю имена четырех освобождаемых заложниц: трех наблюдательниц ЦАХАЛа, похищенных с заставы Нир-Оз, и еще одной заложницы, не являющейся военнослужащей. В соответствии с установленными соглашением сроками, в субботу, 25 января, ХАМАС должен передать похищенных сотрудникам "Красного Креста", которые передадут их ЦАХАЛу.
Кроме того в Израиле ожидают, что в субботу ХАМАС передаст полный список заложников, которые будут освобождены на первом этапе соглашения, с указанием кто из них жив.