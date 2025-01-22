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Экономика

Полиция начала отправлять SMS -уведомления о штрафах в течение суток после нарушения ПДД

Штрафы
Полиция
Автомобили
время публикации: 22 января 2025 г., 19:55 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 19:57
Полиция начала отправлять SMS -уведомления о штрафах в течение суток после нарушения ПДД
Пресс-служба полиции Израиля

С 22 января водители начали получать SMS-уведомления о штрафах в течение суток после нарушения ПДД. Проект реализован совместно дорожной полицией, техническим отделом и Центром взыскания штрафов.

Система автоматически отправляет SMS с прямой ссылкой для оплаты штрафа, если номер телефона водителя есть в базе данных.

SMS-сообщение содержит прямую ссылку на сайт Центра взыскания штрафов, по которой можно его оплатить. В личном кабинете на государственном портале доступен полный отчет о нарушении с фотографией.

В дорожной полиции отмечают, что это нововведение позволит водителям оперативно узнавать о нарушениях и оплачивать штрафы через интернет.

Экономика
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