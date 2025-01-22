Полиция начала отправлять SMS -уведомления о штрафах в течение суток после нарушения ПДД

С 22 января водители начали получать SMS-уведомления о штрафах в течение суток после нарушения ПДД. Проект реализован совместно дорожной полицией, техническим отделом и Центром взыскания штрафов.

Система автоматически отправляет SMS с прямой ссылкой для оплаты штрафа, если номер телефона водителя есть в базе данных.

SMS-сообщение содержит прямую ссылку на сайт Центра взыскания штрафов, по которой можно его оплатить. В личном кабинете на государственном портале доступен полный отчет о нарушении с фотографией.

В дорожной полиции отмечают, что это нововведение позволит водителям оперативно узнавать о нарушениях и оплачивать штрафы через интернет.