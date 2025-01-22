ЦСБ: число квартир в Израиле приближается к трем миллионам

Центральное статистическое бюро сообщило, что по состоянию в 2024 году число квартир в Израиле увеличилось на 2,1%. В стране насчитывается 2,96 миллиона квартир, что на 61200 больше, чем в 2023 году.

2,71 миллиона из них находятся в городах и поселках городского типа, 253200 – на территории местных советов. Больше всего квартир в Иерусалиме – 249307. Второе место занимает Тель-Авив – в городе насчитывается 219451 квартира.