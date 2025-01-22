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Экономика

Авиакомпания Delta возобновила продажу билетов в Израиль

Авиация
время публикации: 22 января 2025 г., 13:01 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 13:07
Авиакомпания Delta возобновила продажу билетов в Израиль
Yossi Aloni/FLASH90

Компания Delta возобновила продажу билетов на рейсы в Израиль, начиная с апреля 2025 года. Она стала первым американским авиаперевозчиком, сообщившим о возращении в Тель-Авив после прекращения огня между Израилем и ХАМАСом.

Минувшим днем французская авиакомпания Air France объявила о возобновлении полетов в Израиль на регулярной основе с частотой один рейс в сутки. Маршрут начнет работать с уже 25 января и будет обслуживаться самолетом Airbus A350-900.

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