Финансовая комиссия утвердила перевод бюджетов ультрарелигиозным школам

Финансовая комиссия Кнессета под председательством Моше Гафни ("Яадут а-Тора") утвердила перевод 17 миллионов шекелей на нужды неподконтрольных министерству образования ультрарелигиозных школ ("мосдот а-птор").

Примечательно, что данный вопрос не был внесен в официальную повестку дня комиссии и проходил под таинственным названием "бюджетные изменения": оформлены бюджетные ассигнования как перевод средств из одной статьи расходов министерства образования в другую – вместо укрепления начального образования, деньги получат "харедим".

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, обсуждение было бурным, и представители оппозиции крайне возмутились, когда Моше Гафни прервал обсуждение, чтобы перейти напрямую к голосованию. После голосования он и вовсе завершил заседание, не поднимая на обсуждение запрос о срочному предоставлению бюджетов пожарной охране на севере страны.

Выступая на заседании, Моше Гафни подчеркнул, что ультрарелигиозные школы "мосдот а-птор" – единственные, не имеющие бюджетного источника финансирования. Для этих учебных заведений (на которые не распространяется контроль министерства образования и которые не подчиняются закону об обязательном образовании, – прим. ред.) предназначены заранее оговоренные коалиционными соглашениями средства, которые, вопреки договоренностям, им не передают.

"Передайте им хотя бы эти деньги, чтобы они смогли оплатить школы летних каникул", – возмутился Гафни. После того, как он прервал выступления представителей министерств образования и финансов, чтобы быстро провести голосование, депутаты от оппозиции заявили, что не получили ответов на все вопросы – и тогда депутат от "Яадут а-Тора" Ицхак Пиндрус назвал их "антисемитами".