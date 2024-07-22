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Экономика

Ryanair возвращается на 16 маршрутов из Израиля

время публикации: 22 июля 2024 г., 21:57 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 21:57
Ryanair возвращается на 16 маршрутов из Израиля
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о возвращении в конце октября этого года сразу на 16 маршрутов из аэропорта имени Бен-Гуриона, главного аэропорта Израиля.

В числе маршрутов – пять аэропортов Италии (Болонья, Рим, Неаполь, Турин, Венеция), два германских аэропорта (Мемминген и Баден-Баден), три польских (Краков, Познань, Варшава), а также аэропорты Брюсселя, Марселя, Вены, Софии, Вильнюса и Салоник.

Напомним, что на данный момент авиакомпания летает из Израиля в Мальту, Кипр (Пафос), Будапешт, Бухарест, Милан, Бари, Афины и Берлин.

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