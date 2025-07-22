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Экономика

Военная полиция расследует подозрение на мошенничество с денежным довольствием

ЦАХАЛ
Мошенничество
время публикации: 22 июля 2025 г., 07:00 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 07:00
Военная полиция расследует подозрение на мошенничество с денежным довольствием
Chaim Goldberg/Flash90

Следственный отдел военной полиции (МЕЦАХ) задержал нескольких военнослужащих срочной службы из различных боевых частей по подозрению в причастности к мошенничеству с денежным довольствием.

Как сообщает портал ynet, в центре внимания следователей оказался военнослужащий, который за "комиссию" в размере 500 шекелей помогал другим военнослужащим мошенническим путем увеличить размер денежного довольствия на тысячи шекелей.

Согласно подозрениям, он менял определения условий службы, дающие право на различные надбавки к базовому денежному довольствию.

Экономика
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