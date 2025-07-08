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Израиль

Мошенничество за счет солдат: психологической помощи не было

время публикации: 08 июля 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 15:00
Мошенничество за счет солдат: психологической помощи не было
Пресс-служба ЦАХАЛа

Владелец и сотрудники института психотерапии и "Дома равновесия" ("Бейт Маазан") на севере Израиля подозреваются в предоставлении фиктивных документов о якобы оказанной психологической и эмоциональной помощи военнослужащим ЦАХАЛа и сотрудникам служб безопасности.

В обмен на эту так и не оказанную помощь они получили от государства десятки миллионов шекелей.

В рамках масштабного расследования, которое проводили полиция и налоговое управление, владелец института психотерапии и четверо сотрудников были арестованы.

По сообщению полиции, они подозреваются в том, что предоставляли в министерство обороны фиктивные счета за сеансы психологического и эмоционального лечения, которые не проводились.

Более того, часть счетов касалась оплаты содержания страдающих от ПТСР резервистов в "Доме равновесия" – альтернативе психиатрического стационара – в то время как указанные в квитанциях люди не проходили там госпитализацию.

Расследование началось после того, как сотрудники отдела реабилитации министерства обороны заподозрили, что предоставляемое институтом лечение не соответствует указанным в документах требованиям. Чтобы сохранить непрерывность лечения и предотвратить ущерб пациентам, расследование было тайным.

Во вторник, 8 июля, после сбора доказательств расследование перешло в открытую фазу. В домах подозреваемых провели обыски, изъято несколько автомобилей. Полиция намерена задействовать процедуру конфискации имущества центра.

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