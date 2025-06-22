Аэропорт "Бен-Гурион" откроется для посадки самолетов с 14:00 до 20:00

В рамках программы "Безопасное возвращение" международный аэропорт "Бен-Гурион" откроется в воскресенье, 22 июня, для посадки самолетов с 14:00 до 20:00. Возобновление полетов будет проводиться поэтапно, с постоянным мониторингом ситуации в сфере безопасности.

Генеральный директор Управления аэропортов Шарон Кедми сообщил, что аэропорт готов к возобновлению полетов. Министр транспорта Мири Регев пообещала, что операция по возвращению израильтян домой будет проводиться с максимально возможной скоростью.