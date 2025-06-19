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Израиль

15% мест на авиарейсах за границу выделены для израильтян, имеющих "чрезвычайные обстоятельства"

Авиация
Мин.транспорта
время публикации: 19 июня 2025 г., 19:12 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 20:01
15% мест на авиарейсах за границу выделены для израильтян, имеющих "чрезвычайные обстоятельства"
Yossi Aloni/FLASH90

В четверг, 19 июня, министр транспорта Мири Регев провела брифинг, посвященный усилиям по возвращению израильтян из-за границы. Она сообщила, что в первый день операции в Израиль были доставлены 2200 израильтян.

19 июня в течение дня в Израиле приземлился 21 самолет, на борту которых находились 2700 человек.

Ожидается, что 20 июня будет осуществлено 30 "эвакуационных" рейсов.

Мири Регев также сообщила, что попросила министра обороны Исраэля Каца проверить, позволяют ли его полномочия распорядиться об осуществлении "эвакуационных рейсов" по субботам.

Отвечая на вопрос о том, могут ли израильтяне вылететь за границу, Регев ответила утвердительно: "Мы предоставляем израильтянам, которые хотят вылететь за границу, такую возможность. Комиссия по исключительным случаям начала свою работу сегодня, с авиакомпаниями достигнута договоренность о выделении 15% мест на каждом рейсе для гуманитарных случаев".

Таким образом, вылет из Израиля возможен только с разрешения комиссии по исключительным случаям.

Запрет на вылет из Израиля министр объяснила ограничением на количество участников мероприятий в закрытых помещениях и на открытой местности. "Что касается тех, кто мечтает об отдыхе за границей – сейчас не время для этого", – сказала министр.

Израиль
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