"Безопасное возвращение": круизный лайнер доставил 1500 израильтян в порт Ашдода

В рамках операции "Безопасное возвращение", курируемой министерством транспорта, рано утром в пятницу, 20 июня, в порту Ашдода пришвартовалось пассажирское судно с израильтянами, возвращающимися из Лимасола на Кипре. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, круизное судно с более чем 1500 пассажирами на борту прибыло в 04:30.

Судно сопровождал ракетный корабль ВМС ЦАХАЛа, возвращающихся израильтян встретили военнослужащие Командования тылом и сопроводили их на предоставленные министерством транспорта автобусы-шаттлы.

Для помощи в возвращении израильтян из-за рубежа ЦАХАЛом был создан штаб "Алон", помогающий министерству транспорта. Штаб управляет центром обращений граждан и координирует всех участников операции "Безопасное возвращение".

Номер телефона штаба 077-7703003, он действует круглосуточно в будние дни и до 13:00 в пятницу, в субботу штаб работает в чрезвычайном режиме.