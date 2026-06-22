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Экономика

"Эль-Аль" запустил собственную платформу бронирования отелей

El Al
время публикации: 22 июня 2026 г., 10:53 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 10:53
"Эль-Аль" запустил собственную платформу бронирования отелей
Moshe Shai/FLASH90

Флагманская израильская авиакомпания "Эль-Аль" запустила платформу EL AL Travel, на которой можно бронировать отели за границей, использовать баллы программы лояльности FLY CARD при бронировании отеля, а также накапливать баллы за каждое бронирование.

Платформа позволяет бронировать отель точно так же, как заказывать авиабилет на сайте "Эль-Аль". За каждые 5 долларов бронирования клиент получает «бриллиант». Накопление определенного количества «бриллиантов» повышает статус клиента.

Повышение статуса дает такие преимущества, как ускоренная регистрация в аэропорту, доступ в бизнес-залы и так далее. Платформа предлагает выбор из около 1,5 млн отелей по всему миру. В дальнейшем авиакомпания планирует также предложить бронирование развлечений за границей – мероприятий, концертов, спортивных матчей, экскурсий и прочего.

Экономика
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