"Эль-Аль" запустил собственную платформу бронирования отелей

Флагманская израильская авиакомпания "Эль-Аль" запустила платформу EL AL Travel, на которой можно бронировать отели за границей, использовать баллы программы лояльности FLY CARD при бронировании отеля, а также накапливать баллы за каждое бронирование.

Платформа позволяет бронировать отель точно так же, как заказывать авиабилет на сайте "Эль-Аль". За каждые 5 долларов бронирования клиент получает «бриллиант». Накопление определенного количества «бриллиантов» повышает статус клиента.

Повышение статуса дает такие преимущества, как ускоренная регистрация в аэропорту, доступ в бизнес-залы и так далее. Платформа предлагает выбор из около 1,5 млн отелей по всему миру. В дальнейшем авиакомпания планирует также предложить бронирование развлечений за границей – мероприятий, концертов, спортивных матчей, экскурсий и прочего.