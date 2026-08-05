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Израиль

Минобороны: в ходе испытания проверили возможности системы "Хец" по противодействию будущим угрозам

Оборонка
Минобороны
время публикации: 05 августа 2026 г., 23:43 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 00:35
Минобороны: в ходе испытания проверили возможности системы "Хец" по противодействию будущим угрозам
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Минобороны: в ходе испытания проверили возможности системы "Хец" по противодействию будущим угрозам
Пресс-служба ЦАХАЛа

Минобороны Израиля сообщило об успешном испытании системы противоракетной обороны "Хец". Запланированный пуск был произведен в среду, 5 августа, с испытательного полигона в центре страны.

В испытании участвовали управление "Хома" при Управлении оборонных исследований и разработок минобороны, американское Агентство по противоракетной обороне (MDA), ЦАХАЛ и концерн "Авиационная промышленность" (IAI). Проверка проводилась в рамках многолетней программы модернизации системы и подготовки к противодействию будущим угрозам.

По данным минобороны, в ходе испытания были протестированы новые возможности системы и собрана информация, необходимая для дальнейшей разработки технологий противоракетной обороны. В новые разработки были внедрены передовые технологии и искусственный интеллект, учтен боевой опыт, а также расширена автоматизация производственных процессов.

Система "Хец", включающая перехватчики "Хец-2" и "Хец-3", предназначена для борьбы с баллистическими ракетами, в том числе за пределами атмосферы. Она является верхним эшелоном многоуровневой системы ПВО-ПРО Израиля, в которую также входят "Праща Давида", "Железный купол" и лазерная система "Ор Эйтан".

Гендиректор Минобороны Амир Барам заявил, что Израиль одновременно ускоряет производство перехватчиков и модернизирует их возможности. По его словам, запасы перехватчиков в стране увеличиваются.

Министр обороны Исраэль Кац отметил, что система "Хец" уже применялась для перехвата угроз со стороны Ирана и других направлений. Он подчеркнул, что Израиль продолжит развивать как оборонительные, так и ударные возможности.

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