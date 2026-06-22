Revolut рекрутировал бывших членов руководства Банка Израиля, "Леуми" и "Апоалима"

Британский финтех-гигант Revolut находится на финальном этапе переговоров с Банком Израиля о получении лицензии на работу в стране в качестве "малого" банка.

Это позволит компании предложить израильским клиентам более широкий набор финансовых услуг, включая прием депозитов от населения и выдачу кредитов.

Как сообщает The Marker, на этом фоне совет директоров Revolut Payments Israel, через которую банк осуществляет свою деятельность в Израиле, пополнил ряд выходцев из руководства израильской банковской системы.

В частности, речь идет о Шмуэле Бен-Цви, 9 лет входившем в состав совета директоров банка "Леуми", Лиоре Джорджи – в прошлом директоре отдела информационных технологий в Банке Израиля, Гиладе Аграновиче, занимавшем руководящие должности в сферах управления рисками в банке "Апоалим".