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Экономика

На борту прибывшего из Греции самолета Arkia обнаружили крыс

Животные
Авиация
Транспорт
время публикации: 22 июня 2026 г., 12:06 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 12:06
На борту прибывшего из Греции самолета Arkia обнаружили крыс
AP Photo/Richard Drew

На борту самолета авиакомпании Arkia, который прибыл из Греции без пассажиров, во время уборки обнаружили крыс. Хвостатые безбилетницы прятались в сервисной тележке с напитками и одноразовыми стаканами.

Как сообщает новостная служба "Кан", в авиакомпании подчеркивают, что ни пассажиры, ни предназначенные для пассажиров продукты питания с крысами не контактировали. Авиакомпания сообщила об инциденте санитарным службам.

Arkia ведет расследование, по предварительным данным, появление крыс на борту связано с деятельностью компании ТАМАМ ("Таасият Мазон Матосим"), отвечающей за кейтеринговое обслуживание авиарейсов. В заявлении авиакомпании говорится, что крысы были обнаружены в тележке с инвентарем, поступившей со склада сухих товаров компании ТАМАМ, а не среди продуктов питания, предназначенных для пассажиров.

После обнаружения тележка была немедленно выведена из эксплуатации.

В Arkia также подчеркнули, что ни на одном этапе крысы не контактировали с пищей, подаваемой пассажирам или членам экипажа, а загруженные на рейс продукты не пострадали и не подвергались загрязнению.

Компания напомнила, что ТАМАМ отвечает за приготовление, хранение и транспортировку бортового питания и обслуживает все израильские авиакомпании, а также многие зарубежные компании, работающие в аэропорту "Бен-Гурион".

По словам представителей Arkia, ответственность за склады, оборудование, санитарные условия и контроль качества на объектах поставщика полностью лежит на компании ТАМАМ.

В Arkia рассматривают инцидент как очень серьезный и требуют от поставщика провести всестороннее расследование обстоятельств произошедшего и представить меры, которые предотвратят повторение подобных случаев в будущем.

Экономика
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