Британский цифровой банк Revolut объявил набор кадров для Израиля

Британский финтех-гигант Revolut разместил на LinkedIn вакансии специалистов в области регулирования, технологий, банковского дела и кредитования в Израиле.

Revolut - глобальная финтех-платформа, базирующаяся в Великобритании. Компания предлагает мультивалютные счета, конвертацию более 100 валют без комиссии (до определенной суммы, в зависимости от тарифного плана) или по низким тарифам (повышающимся в выходные), международные переводы, торговлю акциями (с ограниченным функционалом) и криптовалютой, дебетовые карты (включая детские под контролем родителей), тарифные планы с расширенным функционалом и инструменты личного и корпоративного финансового управления без бумажного документооборота, исключительно через приложение.

Revolut уже открыл свое представительство в Израиле, которое возглавил бывший директор Pepper Ури Натан. Компания недавно получила лицензию Управления по ценным бумагам на осуществление платежных услуг, и теперь работает над получением банковской лицензии.

Конечная цель Revolut - стать полноценным цифровым банком в Израиле наряду с One Zero, получив лицензию малого банка - регуляторную категорию, позволяющую технологическим компаниям предоставлять базовые банковские услуги (вклады и текущие счета) без тяжелой инфраструктуры традиционного банка, при пониженных требованиях к капиталу на начальном этапе.