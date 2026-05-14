Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Британский цифровой банк Revolut объявил набор кадров для Израиля

время публикации: 14 мая 2026 г., 07:56 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 07:56
AP Photo/Business Wire

Британский финтех-гигант Revolut разместил на LinkedIn вакансии специалистов в области регулирования, технологий, банковского дела и кредитования в Израиле.

Revolut - глобальная финтех-платформа, базирующаяся в Великобритании. Компания предлагает мультивалютные счета, конвертацию более 100 валют без комиссии (до определенной суммы, в зависимости от тарифного плана) или по низким тарифам (повышающимся в выходные), международные переводы, торговлю акциями (с ограниченным функционалом) и криптовалютой, дебетовые карты (включая детские под контролем родителей), тарифные планы с расширенным функционалом и инструменты личного и корпоративного финансового управления без бумажного документооборота, исключительно через приложение.

Revolut уже открыл свое представительство в Израиле, которое возглавил бывший директор Pepper Ури Натан. Компания недавно получила лицензию Управления по ценным бумагам на осуществление платежных услуг, и теперь работает над получением банковской лицензии.

Конечная цель Revolut - стать полноценным цифровым банком в Израиле наряду с One Zero, получив лицензию малого банка - регуляторную категорию, позволяющую технологическим компаниям предоставлять базовые банковские услуги (вклады и текущие счета) без тяжелой инфраструктуры традиционного банка, при пониженных требованиях к капиталу на начальном этапе.

