22 февраля 2026
Экономика

Командир подразделения 8200 на 7 октября 2023 года вошел в руководство стартапа-"единорога"

ИИ
Стартап
время публикации: 22 февраля 2026 г., 22:45 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 22:58
AP Photo/Jens Meyer

Бывший командир подразделения 8200 управления военной разведки бригадный генерал в отставке Йоси Сариэль вошел в состав руководства стартап-компании Decart, основанной двумя его бывшими подчиненными Дином Лейтерсдорфом и Моше Шалвой, сообщает The Marker.

Сариэль возглавлял 8200 по состоянию на 7 октября 2023 и покинул должность вследствие провала военной разведки и в первую очередь его подразделения. В ноябре 2025 года он был уволен с военной службы начальником генерального штаба Эялем Замиром в связи с командной ответственностью за события 7 октября.

Decart входит в число наиболее перспективных израильских стартапов в сфере искусственного интеллекта. По состоянию на август 2025 года он привлек у инвесторов 153 миллиона долларов, получив оценку в 3,1 миллиарда долларов и статус "единорога".

Компания разрабатывает модели для генерации интерактивного видео в реальном времени в промышленном масштабе; в августе он также сообщил о существенных доходах от технологии оптимизации графических процессоров (GPU).

Сариэль был старшим офицером сетевой разведки в 8200, а затем возглавил киберотдел этой же части. Впоследствии он занимал должности офицера разведки Центрального округа и начальника оперативного управления военной разведки (АМАН). Командиром 8200 он был назначен примерно за два с половиной года до 7 октября. Сариэль считается офицером, углубившим технологическую зависимость подразделения 8200, что стало предметом резкой критики в его адрес после атаки ХАМАСа.

