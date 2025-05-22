OpenAI покупает стартап-разработчика iPhone за 6,4 млрд долларов

OpenAI договорилась о покупке стартапа io – закрытого проекта по разработке ИИ-устройств, основанного бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Сумма сделки составила 6,4 миллиарда долларов США, что делает ее крупнейшим приобретением в истории компании.

Эта сделка отражает стремление OpenAI активнее интегрировать искусственный интеллект в физический мир. В рамках сделки около 55 инженеров и дизайнеров io перейдут в штаб-квартиру OpenAI в Сан-Франциско. Джони Айв возьмет на себя ключевую роль в творческой и дизайнерской части проектов OpenAI и io, сохранив при этом независимость через свою студию LoveFrom, которая продолжит курировать дизайн как программных, так и аппаратных продуктов компании.

Хотя детали будущих продуктов пока не раскрываются, известно, что объединенная команда работает над разработкой устройств, которые помогут пользователям выйти за рамки традиционных экранов. Среди рассматриваемых вариантов – носимые гаджеты с поддержкой ИИ, такие как камеры, наушники и инновационные пользовательские интерфейсы. По словам Джони Айва и Сэма Альтмана, первый продукт может появиться на рынке уже в 2026 году. Альтман охарактеризовал проект как "безумно амбициозный" и подчеркнул, что его цель – создание линейки устройств, подходящих для эпохи универсального искусственного интеллекта.

Помимо приобретения io, за последний год OpenAI совершила и другие крупные сделки. В начале этого месяца компания приобрела разработанный на основе ИИ инструмент для программирования Windsurf за 3 миллиарда долларов. А прошлым летом OpenAI купила платформу для аналитики в реальном времени Rockset, хотя сумма сделки не разглашалась.