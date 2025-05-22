"Аркия" повышает цены на провоз багажа

Израильская авиакомпания "Аркия" объявила об изменении политики провоза багажа начиная с 1 июля 2025 года.

Согласно новому прейскуранту, стоимость провоза чемодана весом до 20 кг при заказе заранее подорожает на 5 долларов и составит 45 долларов в каждом направлении, а при заказе непосредственно у стойки регистрации по-прежнему будет стоить 90 долларов.

Стоимость провоза малого чемодана весом до 8 кг при заказе заранее будет стоить 20 долларов вместо 15 долларов, а при заказе у стойки регистрации – 25 долларов вместо 20 долларов в каждом направлении.