Чат-бот на основе искусственного интеллекта будет встроен в поиск Google

Компания Google запустила в США новый режим искусственного интеллекта, встроенный в строку поиска – AI Mode, позволяющий пользователям взаимодействовать с системой как с экспертом. Эта функция была представлена на ежегодной конференции разработчиков в Маунтин-Вью (Калифорния).

Нововведение стало частью стратегии компании по укреплению своих позиций на фоне растущей конкуренции со стороны ChatGPT и других ИИ-сервисов, способных изменить правила игры в сфере онлайн-поиска.

Также Google объявила о разработке собственных очков дополненной реальности и планах запуска подписного ИИ-сервиса.

Генеральный директор Alphabet, материнской компании Google, заявил, что интеграция чат-бота Gemini в поисковую систему ознаменовала собой начало нового этапа платформенных изменений, связанных с ИИ.

Лео Гебби, ведущий аналитик и руководитель американского направления CCS Insight, отметил, что от Google давно ожидали более глубокой интеграции ИИ в ее сервисы. По его словам, чат-бот способен сократить необходимость перехода по множеству веб-страниц и позволит пользователям формулировать более сложные запросы.

Помимо AI Mode, Google также представила Flow – новую ИИ-платформу для генерации видеоконтента, ориентированную на профессионалов киноиндустрии. В ее основе – передовые модели компании: Veo 3 для создания видео, Imagen 4 для генерации изображений и Gemini для работы с текстом. Одной из главных функций платформы стала настройка виртуальной камеры – можно задавать ракурсы, перспективу и движения. Пока Flow доступна только для пользователей в США с премиум подпиской Google AI Pro и Ultra.