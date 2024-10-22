Работники Хайфского порта получили SMS с угрозами из Ирана
время публикации: 22 октября 2024 г., 07:32 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 07:32
Вечером в понедельник, 21 октября, многие работники Хайфского порта получили на свои мобильные телефоны sms-сообщения о том, что место их работы скоро станет целью ракетной атаки.
"Мы взломали системы Хайфского порта и знаем, что вы являетесь его работниками. Мы даем вам немного времени, чтобы покинуть порт, который будет одной из целей нашей ракетной атаки", - говорится в сообщении.
Пресс-служба порта сообщила, что sms-рассылка не повлияла на работу порта, и что номера телефонов работников были видимо взяты из старой базы данных, утечка которой произошла значительное время назад.
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