Работники Хайфского порта получили SMS с угрозами из Ирана

Вечером в понедельник, 21 октября, многие работники Хайфского порта получили на свои мобильные телефоны sms-сообщения о том, что место их работы скоро станет целью ракетной атаки.

"Мы взломали системы Хайфского порта и знаем, что вы являетесь его работниками. Мы даем вам немного времени, чтобы покинуть порт, который будет одной из целей нашей ракетной атаки", - говорится в сообщении.

Пресс-служба порта сообщила, что sms-рассылка не повлияла на работу порта, и что номера телефонов работников были видимо взяты из старой базы данных, утечка которой произошла значительное время назад.