Маск объявил, что сократит работу на Трампа до 1-2 дней в неделю

Предприниматель Илон Маск открыл беседу с инвесторами корпорации Tesla заявлением, что он значительно сократит свою работу на администрацию президента США Дональда Трампа.

По его словам, теперь он будет уделять работе в департаменте правительственной эффективности (DOGE) один-два дня в неделю, "до тех пор, пока президент этого хочет".

Заявление Маска последовало после падения стоимости акций Tesla на 40% и плохих финансовых показателей компании за первый квартал 2025 года.