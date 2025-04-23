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Экономика

Маск объявил, что сократит работу на Трампа до 1-2 дней в неделю

Илон Маск
время публикации: 23 апреля 2025 г., 06:59 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 06:59
Маск объявил, что сократит работу на Трампа до 1-2 дней в неделю
Brandon Bell/Pool via AP

Предприниматель Илон Маск открыл беседу с инвесторами корпорации Tesla заявлением, что он значительно сократит свою работу на администрацию президента США Дональда Трампа.

По его словам, теперь он будет уделять работе в департаменте правительственной эффективности (DOGE) один-два дня в неделю, "до тех пор, пока президент этого хочет".

Заявление Маска последовало после падения стоимости акций Tesla на 40% и плохих финансовых показателей компании за первый квартал 2025 года.

Экономика
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