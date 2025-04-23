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Экономика

Intel уволит более 20% работников. "Сокращение бюрократии"

Хайтек
США
время публикации: 23 апреля 2025 г., 04:53 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 04:59
Intel уволит более 20% работников. "Сокращение бюрократии"
Yonatan Sindel/Flash90

Американская корпорация Intel намерена на этой неделе объявить о сокращении более 20% своего персонала. Как пишет агентство Bloomberg, увольнения призваны сократить масштабы бюрократии в компании, оптимизировать систему управления и сфокусироваться на инженерных технологиях.

Bloomberg напоминает, что в 2024 году Intel сократил около 15 тысяч человек. В конце 2024 года в штате насчитывалось примерно 108900 сотрудников.

Новое сокращение персонала станет первым с момента, как должность генерального директора Intel занял Лип-Бу Тан.

Напомним, что Лип-Бу Тан вступил в должность 18 марта, сменив временно исполняющих обязанности CEO Дэвида Зинснера и Мишель Джонстон Холтхаус.

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