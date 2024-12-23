Суд не допустил "Эгед" к тендеру на обслуживание Маале-Адумим и округа Биньямин
время публикации: 23 декабря 2024 г., 07:14 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 07:14
Иерусалимский окружной суд оставил в силе решение тендерной комиссии, не допускающее автобусную компанию "Эгед" к участию в тендере на обслуживание маршрутов в Маале-Адумим и в округе Биньямин.
Судья Арнон Дарэль постановил, что решение министерства транспорта об ограничении доли рынка "Эгеда" 25% действует уже сейчас, а не с 2029 года, как утверждает "Эгед", контролирующий на текущий момент 25,7% рынка.
Ссылки по теме