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Экономика

Суд не допустил "Эгед" к тендеру на обслуживание Маале-Адумим и округа Биньямин

Судебные решения
Транспорт
время публикации: 23 декабря 2024 г., 07:14 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 07:14

Иерусалимский окружной суд оставил в силе решение тендерной комиссии, не допускающее автобусную компанию "Эгед" к участию в тендере на обслуживание маршрутов в Маале-Адумим и в округе Биньямин.

Судья Арнон Дарэль постановил, что решение министерства транспорта об ограничении доли рынка "Эгеда" 25% действует уже сейчас, а не с 2029 года, как утверждает "Эгед", контролирующий на текущий момент 25,7% рынка.

Экономика
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