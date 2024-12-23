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Экономика

Депутаты ограничили повышение взносов в "Битуах Леуми"

Бюджет
Налоги
Битуах Леуми
Законы
Кнессет
время публикации: 23 декабря 2024 г., 07:01 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 07:03
Депутаты ограничили повышение взносов в "Битуах Леуми"
Yossi Zamir/Flash90

Комиссия Кнессета по вопросам занятости и социального обеспечения утвердила к итоговому чтению решение о повышении взносов в Ведомство национального страхования и налога на здравоохранение в рамках подготовки мер по консолидации государственного бюджета на 2025 год.

Вместе с тем, депутаты внесли в инициативу минфина несколько изменений. В частности, повышение взносов на 1,6% будет принято в качестве временного постановления сроком на два года и с возможностью продления два раза еще на год, тогда как в мифине хотели сделать повышение постоянным.

Кроме того, повышение будет распределено между работником и работодателем не поровну, а в пропорции 40:60, то есть отчисления работника вырастут на 0,64%, а не на 0,8%, а отчисления работодателя – на 0,96%.

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