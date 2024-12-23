Депутаты ограничили повышение взносов в "Битуах Леуми"

Комиссия Кнессета по вопросам занятости и социального обеспечения утвердила к итоговому чтению решение о повышении взносов в Ведомство национального страхования и налога на здравоохранение в рамках подготовки мер по консолидации государственного бюджета на 2025 год.

Вместе с тем, депутаты внесли в инициативу минфина несколько изменений. В частности, повышение взносов на 1,6% будет принято в качестве временного постановления сроком на два года и с возможностью продления два раза еще на год, тогда как в мифине хотели сделать повышение постоянным.

Кроме того, повышение будет распределено между работником и работодателем не поровну, а в пропорции 40:60, то есть отчисления работника вырастут на 0,64%, а не на 0,8%, а отчисления работодателя – на 0,96%.