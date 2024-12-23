ЕС предоставит Египту ссуду в 1 млрд евро

Европейская комиссия согласилась выделить Египту займы на сумму 1 миллиард евро для покрытия части его финансовых потребностей на 2024/2025 год.

Транш предоставляется после того, как комиссия пришла к выводу, что Египет укрепил макроэкономическую устойчивость путем унификации обменного курса национальной валюты, улучшения управления государственными финансами и расширения программы социальной защиты.

Экономика Египта начала восстанавливаться в начале года после объявления о поддержке со стороны МВФ и ЕС. При этом Египет по-прежнему испытывает влияние последствий вторжения России в Украину и ситуации на Ближнем Востоке.