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Экономика

Израиль поставит Словакии системы ПРО на €560 млн

Минобороны
Оборонка
время публикации: 23 декабря 2024 г., 10:18 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 10:18
Израиль поставит Словакии системы ПРО на €560 млн
Abir Sultan, Pool Photo via AP)

Министерства обороны Израиля и Словакии завершили оформление сделки по поставке Словакии партии израильских систем противоракетной обороны Barak MX на общую сумму 560 миллионов евро.

Это крупнейшая сделка в истории отношений между странами.

Израильские системы заменят устаревшие советские системы 2K12 "Куб". Система ПВО С-300 была передана Словакией Украине.

Напомним, что в этом году Израиль поставил системы Barak MX Кипру и ведет переговоры об их поставке Греции.

Также они находятся на вооружении Марокко и Азербайджана.

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Словакия закупает израильские системы ПВО вместо отданных Украине С-300