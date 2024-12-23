Израиль поставит Словакии системы ПРО на €560 млн

Министерства обороны Израиля и Словакии завершили оформление сделки по поставке Словакии партии израильских систем противоракетной обороны Barak MX на общую сумму 560 миллионов евро.

Это крупнейшая сделка в истории отношений между странами.

Израильские системы заменят устаревшие советские системы 2K12 "Куб". Система ПВО С-300 была передана Словакией Украине.

Напомним, что в этом году Израиль поставил системы Barak MX Кипру и ведет переговоры об их поставке Греции.

Также они находятся на вооружении Марокко и Азербайджана.