Израиль поставит Словакии системы ПРО на €560 млн
время публикации: 23 декабря 2024 г., 10:18 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 10:18
Министерства обороны Израиля и Словакии завершили оформление сделки по поставке Словакии партии израильских систем противоракетной обороны Barak MX на общую сумму 560 миллионов евро.
Это крупнейшая сделка в истории отношений между странами.
Израильские системы заменят устаревшие советские системы 2K12 "Куб". Система ПВО С-300 была передана Словакией Украине.
Напомним, что в этом году Израиль поставил системы Barak MX Кипру и ведет переговоры об их поставке Греции.
Также они находятся на вооружении Марокко и Азербайджана.