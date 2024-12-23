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Экономика

Египет закупает в США ракеты Hellfire на 630 млн долларов

время публикации: 23 декабря 2024 г., 11:43 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 11:45
Египет закупает в США ракеты Hellfire на 630 млн долларов
Wikipedia.org. Фото: Looper5920 at English Wikipedia

Государственный департамент США дал разрешение на поставку Египту 2183 ракет AGM-114R Hellfire. Сумма сделки – 630 миллионов долларов, и она должна закрепить положение египетской армии как одной из наиболее мощных на Ближнем Востоке.

Соглашение также предусматривает предоставление американской технической поддержки, запасных частей, ремонта, логистического обеспечения. Ракеты предназначены для ударных вертолетов AH-64 Apache.

Hellfire – одна из наиболее гибких и наиболее точных систем ракетных вооружений в американском арсенале. Она может быть установлена на наземные и воздушные платформы и служит для поражения как воздушных, так и наземных целей.

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