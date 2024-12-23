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Экономика

Утверждено строительство защитной стены вдоль ж/д Сдерот-Ашкелон

Транспорт
время публикации: 23 декабря 2024 г., 18:17 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 18:17
Утверждено строительство защитной стены вдоль ж/д Сдерот-Ашкелон
Chaim Goldberg/Flash90

Национальное управление проектирования и строительства одобрило выдачу разрешения на строительство защитной стены вдоль участка железной дороги между Сдеротом и Ашкелоном, пролегающего вдоль границы с сектором Газы.

В соответствии с анализом, проведенным Министерством обороны, принято решение построить защитную стену на двух участках к западу от железнодорожной линии: стена длиной 300 метров и высотой 7 метров к востоку от кибуца Эрез и стена длиной 165 метров и высотой 3 метра к западу от квартала Бустаним в Сдероте.

Строительство стены позволит возобновить железнодорожное сообщение между Беэр-Шевой и Тель-Авивом по приморской железной дороге, проходящей через Сдерот, Офаким, Нетивот, Ашкелон, Ашдод, Явне.

Экономика
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