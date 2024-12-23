Семи подозреваемым предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве на миллиард шекелей
время публикации: 23 декабря 2024 г., 17:43 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 17:43
Налоговое управление передало в мировой суд в Рамле обвинительное заключение против семи подозреваемых в мошенничестве с НДС в особо крупном размере.
Согласно обвинению, в период с 2018 по 2023 год подозреваемые выписали 3400 фиктивных квитанций на общую сумму более миллиарда шекелей, за которыми не было реальных сделок.
Квитанции выписывались с использованием сети фиктивных компаний.
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