x
23 декабря 2024
|
последняя новость: 17:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 декабря 2024
|
23 декабря 2024
|
последняя новость: 17:58
23 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Семи подозреваемым предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве на миллиард шекелей

Налоги
Мошенничество
время публикации: 23 декабря 2024 г., 17:43 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 17:43
Семи подозреваемым предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве на миллиард шекелей
Flash90

Налоговое управление передало в мировой суд в Рамле обвинительное заключение против семи подозреваемых в мошенничестве с НДС в особо крупном размере.

Согласно обвинению, в период с 2018 по 2023 год подозреваемые выписали 3400 фиктивных квитанций на общую сумму более миллиарда шекелей, за которыми не было реальных сделок.

Квитанции выписывались с использованием сети фиктивных компаний.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июня 2024

Полиция проводит задержания в мэриях Реховота и Ашкелона
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2024

Масштабная афера в госучреждении: за несуществующих уборщиков выплачено более миллиона шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 декабря 2023

Бизнесмен из центра страны получил 5 лет тюрьмы за мошенничество с налоговыми квитанциями