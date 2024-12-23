"Гринпис" добился снижения НДС на б/у-одежду в Израиле

Налоговое управление уведомило организацию "Гринпис" об изменении схемы расчета налога на добавленную стоимость для магазинов б/у-одежды.

Если до сих пор с них взимался НДС с полной суммы продажи, что приводило к двойному обложению одежды НДС, то со следующего года НДС будет взиматься только с разницы между стоимостью покупку б/у-одежды у населения и стоимостью продажи.

Этот шаг позволит существенно снизить цены на б/у-одежду в магазинах "секонд хенд".