"Гринпис" добился снижения НДС на б/у-одежду в Израиле
время публикации: 23 декабря 2024 г., 17:14 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 17:14
Налоговое управление уведомило организацию "Гринпис" об изменении схемы расчета налога на добавленную стоимость для магазинов б/у-одежды.
Если до сих пор с них взимался НДС с полной суммы продажи, что приводило к двойному обложению одежды НДС, то со следующего года НДС будет взиматься только с разницы между стоимостью покупку б/у-одежды у населения и стоимостью продажи.
Этот шаг позволит существенно снизить цены на б/у-одежду в магазинах "секонд хенд".