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Экономика

"Гринпис" добился снижения НДС на б/у-одежду в Израиле

Экология
Налоги
Мода
время публикации: 23 декабря 2024 г., 17:14 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 17:14
"Гринпис" добился снижения НДС на б/у-одежду в Израиле
Abir Sultan/Flash90

Налоговое управление уведомило организацию "Гринпис" об изменении схемы расчета налога на добавленную стоимость для магазинов б/у-одежды.

Если до сих пор с них взимался НДС с полной суммы продажи, что приводило к двойному обложению одежды НДС, то со следующего года НДС будет взиматься только с разницы между стоимостью покупку б/у-одежды у населения и стоимостью продажи.

Этот шаг позволит существенно снизить цены на б/у-одежду в магазинах "секонд хенд".

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