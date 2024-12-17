Принят закон о приравнивании разведенных жен погибших военнослужащих к вдовам

Кнессет принял во втором и третьем (итоговом) чтениях законопроект, который впервые предоставляет финансовую помощь и льготы разведенным женам погибших военнослужащих, продолжающим растить их детей.

Новый закон уравняет суммы, выплачиваемые разведенным женам погибших военнослужащих ЦАХАЛа и жертв терактов на их общих детей-сирот с суммами, выплачиваемыми вдовам. Выплаты будут осуществлены ретроактивно с 7 октября 2023 года, наряду с другими льготами.

Законопроект инициировал председатель коалиции Офир Кац ("Ликуд"). Комментируя принятие закона, он подчеркнул, что Кнессет исправляет существовавшую много лет несправедливость, дискриминировавшую детей погибших военнослужащих и жертв террора, которые росли с матерью после развода родителей, по сравнению с детьми из полных семей.

До сих пор осиротевшие дети погибших военнослужащих ЦАХАЛа и жертв террора, чьи родители были разведены, получали меньше, чем сироты, чьи родители были в браке. Это происходило несмотря на то, что разведенная женщина, воспитывающая детей-сирот, становится единственным родителем, и на нее ложится финансовое бремя воспитания общих детей ее и ее бывшего мужа.

Например, выплата, которую будет получать разведенная жена погибшего с двумя детьми, благодаря реализации закона вырастет с 6863 шекелей в месяц до 10540 шекелей в месяц, и ей будет положена ретроактивная выплата разницы в размере 51500 шекелей.

Таким семьям будут предоставлены дополнительные льготы, которые раньше не полагались разведенным женам погибших военнослужащих и их детям-сиротам: это помощь в оплате аренды жилья или выплаты ипотеки в размере 2500 шекелей в месяц в течение трех лет с момента гибели бывшего мужа и отца детей; помощь на покупку автомобиля для сироты в размере 52866 шекелей; психологическая помощь для разведенной жены погибшего до достижения младшим из ее осиротевших детей 30-летнего возраста. Им будет предоставлено также защищенное законом право отсутствовать на работе в День Памяти.