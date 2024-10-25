Турция ужесточает контроль над экспортом в Палестинскую автономию

Правительство Турции ввело новые требования для экспорта товаров в Палестинскую автономию в попытке добиться соблюдения запрета на поставку товаров Израилю.

Напомним, что в мае 2024 года Турция ввела эмбарго на экспорт в Израиль. Этим воспользовались торговцы из Палестинской автономии, позволявшие за определенный процент заказывать товары из Турции на свое имя, а затем "перепродававшие" их израильским покупателям.

В результате экспорт цемента и стали из Турции в Палестинскую автономию вырос в сотни раз.

Новое решение Анкары требует от торговцев получать от министерства экономики Палестинской автономии справку, что заказываемый ими груз действительно предназначен для Палестинской автономии.

Следует отметить, что экспорт турецких товаров в Израиль идет транзитом не только через Палестинскую автономию, но и через порты Греции, Болгарии и других стран региона, однако палестинский вариант является самым быстрым и дешевым, поскольку не требует захода в порты других стран – товар поставляется напрямую в израильские порты.