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Экономика

В Израиль доставлены помидоры из Польши, Греции и Нидерландов

время публикации: 28 августа 2024 г., 09:34 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 09:34
В Израиль доставлены помидоры из Польши, Греции и Нидерландов
Abir Sultan/Flash 90

Во вторник, 27 августа, в Израиль прибыли первые партии помидоров из Европы. Как сообщает портал ynet, сеть "Рами Леви Шивук а-Шикма" доставила партию помидоров из Греции, а компания "Бихурей Садэ" – из Нидерландов и Польши.

Стоимость импортируемых из Европы помидоров для розничного торговца в рамках беспошлинной квоты составляет 8-10 шекелей за килограмм, что все еще очень высоко, однако существенно ниже текущей рыночной цены в 17,5 шекелей за килограмм для розничного торговца.

Дефицит помидоров на израильском рынке, повлекший за собой резкий рост цен, является следствием резни 7 октября и последовавшей за ней войны "Железных мечей", поскольку более 60% израильских помидоров выращивались в окрестностях сектора Газы. На это наложились турецкий бойкот и обнаружение холеры в Иордании, лишившие рынок двух основных источников импорта помидоров.

Кроме того, сектор Газы, обеспечивавший помидорами себя и Палестинскую автономию, на данный момент сам стал потребителем помидоров через международные гуманитарные организации, закупающие продукцию в Израиле.

Экономика
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