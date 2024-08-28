В Израиль доставлены помидоры из Польши, Греции и Нидерландов

Во вторник, 27 августа, в Израиль прибыли первые партии помидоров из Европы. Как сообщает портал ynet, сеть "Рами Леви Шивук а-Шикма" доставила партию помидоров из Греции, а компания "Бихурей Садэ" – из Нидерландов и Польши.

Стоимость импортируемых из Европы помидоров для розничного торговца в рамках беспошлинной квоты составляет 8-10 шекелей за килограмм, что все еще очень высоко, однако существенно ниже текущей рыночной цены в 17,5 шекелей за килограмм для розничного торговца.

Дефицит помидоров на израильском рынке, повлекший за собой резкий рост цен, является следствием резни 7 октября и последовавшей за ней войны "Железных мечей", поскольку более 60% израильских помидоров выращивались в окрестностях сектора Газы. На это наложились турецкий бойкот и обнаружение холеры в Иордании, лишившие рынок двух основных источников импорта помидоров.

Кроме того, сектор Газы, обеспечивавший помидорами себя и Палестинскую автономию, на данный момент сам стал потребителем помидоров через международные гуманитарные организации, закупающие продукцию в Израиле.