Импортер Mazda заменит кожаные элементы в автомобилях, проданных в Израиле

Компания "Делек Моторс", являющаяся официальным представителем корпорации Mazda в Израиле, заменит кожаные элементы в автомобилях Mazda, проданных в последние шесть лет и проехавших менее 160 тысяч километров.

Заменяться будут кожаные покрытия рулевого колеса, рычага передач и ручного тормоза.

Через девять месяцев после вступления в силу внесудебного соглашения с истцами оно распространится и на автомобили возрастом 7-8 лет, проехавшие менее 160 тысяч километров.