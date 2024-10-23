Honda отзывает в мастерские 780 тысяч автомобилей 2023-2024 годов выпуска

Японский автомобильный концерн Honda объявил об отзыве в автомастерские 780 тысяч автомобилей моделей Accord, CRV Hybrid и Civic 2023-2024 годов выпуска.

На данный момент речь идет о 720 тысячах автомобилей, проданных в США и 60 тысячах автомобилей, проданных в Канаде. Израильский импортер Honda пока что об отзыве автомобилей не объявлял.

Причина отзыва – риск возникновения трещин в топливном насосе под высоким давлением.