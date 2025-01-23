Закрылась запись на очередную жилищную лотерею

Во вторник, 21 января, закрылась регистрация участников следующей лотереи программы "Жилье со скидкой", в рамках которой будут проданы 3925 квартир в 15 населенных пунктах.

Согласно данным, опубликованным Земельным управлением, в общей сложности на лотерею записались 97847 семей, отвечающих критериям для участия в лотерее.

По условиям лотереи, каждая семья имеет право выбрать до трех населенных пунктов. Больше всего записавшихся, почти 40000 семей, выбрали Ашкелон, в котором будут разыграны 719 квартир. В Реховоте более 29 тысяч семей будут претендовать на 34 квартиры, в Бейт-Шемеше более 28 тысяч семей – на 232 квартиры, а в Йехуде более 25 тысяч семей – на 166 квартир.

Самые большие шансы выиграть право на покупку жилья со скидкой – в Умм эль-Фахме, где на 682 субсидируемые квартиры претендуют 879 семей. В Нацерете на 148 квартир претендуют 1690 семей, в Димоне на 148 квартир – 4235 семей.

По условиям лотереи, размер скидки составляет 20% от рыночной цены или 300 тысяч шекелей (меньшая из двух сумм). 20% квартир зарезервированы за резервистами ЦАХАЛа, также определенную квоту имеют семьи, живущие в городе проведения лотереи.