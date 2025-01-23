Опубликованы данные об объеме ставки Сары Нетаниягу в 2021-2024 годах: обычно недорабатывала

В четверг, 23 января, были опубликованы данные об объемах ставки супруги главы правительства Сары Нетаниягу в муниципалитете Иерусалима. Данные были опубликованы по запросу через суд организации "Ацлаха" после того, как Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщила, что не видит причин для отказа от такой публикации.

Муниципалитет Иерусалима должен был предоставить информацию об объеме ставки супруги главы правительства, об изменениях в объеме ставки и об отсутствии Сары Нетаниягу на работе на периоды, превышающие 30 дней, начиная с июня 2021 года по декабрь 2024 года.

Согласно опубликованным данным, только в течение десяти месяцев в общей сложности за этот период Сара Нетаниягу отрабатывала свои полставки (86 часов в месяц) или большее количество часов. Как правило, судя по представленным данным, она работала значительно меньше. Так, например, в октябре 2022 года она работала 14 часов, а в августе 2023 года и мае 2024 года – всего по 7 часов.

Напомним, что Сара Нетаниягу работает психологом системы образования в муниципалитете Иерусалима.