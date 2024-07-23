В экономических водах Израиля объявлено еще одно малое месторождение газа
время публикации: 23 июля 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 07:12
Министерство энергетики объявило о новом месторождении газа в эксклюзивных экономических водах Израиля в Средиземном море в районе Хайфы.
Малое месторождение "Дракон" содержит, по оценкам специалистов компании Energean, от 3 до 5 миллиардов кубометров газа (четверть годового потребления Израиля).
"Дракон" является частью кластера малых месторождений "Гермес", в котором, по оценкам Energean, содержится около 35 миллиардов кубометров газа.
Сама по себе разработка столь малых месторождений является экономически нецелесообразной, однако Energean располагает в этом районе инфраструктурой месторождения "Кариш", поэтому добыча газа из "Дракона" и других месторождений кластера "Гермес" не потребует крупных инфраструктурных вложений.
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