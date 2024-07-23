В экономических водах Израиля объявлено еще одно малое месторождение газа

Министерство энергетики объявило о новом месторождении газа в эксклюзивных экономических водах Израиля в Средиземном море в районе Хайфы.

Малое месторождение "Дракон" содержит, по оценкам специалистов компании Energean, от 3 до 5 миллиардов кубометров газа (четверть годового потребления Израиля).

"Дракон" является частью кластера малых месторождений "Гермес", в котором, по оценкам Energean, содержится около 35 миллиардов кубометров газа.

Сама по себе разработка столь малых месторождений является экономически нецелесообразной, однако Energean располагает в этом районе инфраструктурой месторождения "Кариш", поэтому добыча газа из "Дракона" и других месторождений кластера "Гермес" не потребует крупных инфраструктурных вложений.