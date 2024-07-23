x
23 июля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июля 2024
|
23 июля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В экономических водах Израиля объявлено еще одно малое месторождение газа

время публикации: 23 июля 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 07:12
В экономических водах Израиля объявлено еще одно малое месторождение газа
AP Photo/Ariel Schalit

Министерство энергетики объявило о новом месторождении газа в эксклюзивных экономических водах Израиля в Средиземном море в районе Хайфы.

Малое месторождение "Дракон" содержит, по оценкам специалистов компании Energean, от 3 до 5 миллиардов кубометров газа (четверть годового потребления Израиля).

"Дракон" является частью кластера малых месторождений "Гермес", в котором, по оценкам Energean, содержится около 35 миллиардов кубометров газа.

Сама по себе разработка столь малых месторождений является экономически нецелесообразной, однако Energean располагает в этом районе инфраструктурой месторождения "Кариш", поэтому добыча газа из "Дракона" и других месторождений кластера "Гермес" не потребует крупных инфраструктурных вложений.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 ноября 2022

Energean объявила о втором месторождении газа в Израиле за месяц
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 октября 2022

Начата добыча газа из месторождения "Кариш"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 октября 2022

Energean получила разрешение на начало добычи газа из месторождения "Кариш"