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Экономика

Группа Lufthansa представила график возвращения авиакомпаний в Израиль

Авиация
время публикации: 23 июля 2025 г., 20:35 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 20:35
Группа Lufthansa представила график возвращения авиакомпаний в Израиль
Nati Shohat/FLASH90

Группа авиакомпаний Lufthansa опубликовала график возвращения в Израиль входящих в нее авиакомпаний Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss Air, Eurowings и Brussels Airlines.

Авиакомпании Lufthansa и Austrian Airlines возобновят полеты уже 1 августа и будут выполнять в августе в общей сложности 44 рейса в неделю в Мюнхен, Франкфурт и Вену.

Brussels Airlines возобновят полеты в Брюссель 13 августа.

Swiss Air возобновит полеты в Израиль 29 сентября, а Eurowings вернется только 25 октября.

Экономика
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