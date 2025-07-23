Группа Lufthansa представила график возвращения авиакомпаний в Израиль

Группа авиакомпаний Lufthansa опубликовала график возвращения в Израиль входящих в нее авиакомпаний Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss Air, Eurowings и Brussels Airlines.

Авиакомпании Lufthansa и Austrian Airlines возобновят полеты уже 1 августа и будут выполнять в августе в общей сложности 44 рейса в неделю в Мюнхен, Франкфурт и Вену.

Brussels Airlines возобновят полеты в Брюссель 13 августа.

Swiss Air возобновит полеты в Израиль 29 сентября, а Eurowings вернется только 25 октября.