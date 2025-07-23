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Экономика

Служба занятости рекомендует продлить срок пособия по безработице для "жертв ИИ"

Рынок труда
ИИ
время публикации: 23 июля 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 08:17
Служба занятости рекомендует продлить срок пособия по безработице для жертв ИИ
AP Photo/Mark Schiefelbein

Государственная служба занятости предупредила о потенциале временного резкого роста безработицы из-за того, что темпы внедрения технологий искусственного интеллекта будут опережать темпы создания новых ставок и переквалификации потерявших работу из-за ИИ.

В связи с этим служба подготовила документ с рекомендациями по преодолению кризиса.

Помимо очевидной рекомендации по созданию программ переквалификации, авторы документа рекомендуют продлить срок права на пособие по безработице для тех, кто потерял работу из-за автоматизации процессов, и дополнять за счет государства зарплату работникам, вынужденным из-за автоматизации процессов работать на низкооплачиваемых работах, чтобы позволить им уделять больше времени развитию своих способностей

Также в службе занятости рекомендуют рассмотреть возможность дотирования работодателей, готовых заниматься переподготовкой работников вместо их увольнения.

Еще одна рекомендация предлагает возродить практику рабочих ставок, создаваемых государством за свой счет в сферах инфраструктуры, логистики, дигитации и т.д.

Экономика
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