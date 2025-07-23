Трамп объявил о торговых соглашениях с Японией и Филиппинами
время публикации: 23 июля 2025 г., 06:59 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 06:59
Президент США Дональд Трамп объявил о заключении нового торгового соглашения с Японией, которое он назвал, "возможно крупнейшим договором в истории".
В рамках договора "взаимные" пошлины для Японии установлены на уровне 15%, что на 10% ниже, чем было объявлено ранее.
По словам Трампа, Япония также инвестирует в экономику США 550 миллиардов долларов, "что создаст сотни тысяч рабочих мест для американцев". Кроме того, Япония откроет страну для импорта американских автомобилей и риса.
Незадолго до этого Трамп объявил о достижении торгового соглашения с Филиппинами с "взаимными" пошлинами на уровне 19%
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