Трамп объявил о торговых соглашениях с Японией и Филиппинами

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении нового торгового соглашения с Японией, которое он назвал, "возможно крупнейшим договором в истории".

В рамках договора "взаимные" пошлины для Японии установлены на уровне 15%, что на 10% ниже, чем было объявлено ранее.

По словам Трампа, Япония также инвестирует в экономику США 550 миллиардов долларов, "что создаст сотни тысяч рабочих мест для американцев". Кроме того, Япония откроет страну для импорта американских автомобилей и риса.

Незадолго до этого Трамп объявил о достижении торгового соглашения с Филиппинами с "взаимными" пошлинами на уровне 19%