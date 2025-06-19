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Экономика

Служба занятости призывает государство оплатить родителям вынужденные "отгулы"

Война с Ираном
Рынок труда
Дети
время публикации: 19 июня 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 12:26
Служба занятости призывает государство оплатить родителям вынужденные "отгулы"
Yonatan Sindel/Flash90

Государственная служба занятости ("ширут таасука") отмечает, что принятое решение о возвращении к работе без открытия школ и детских садов нанесет значительный материальный ущерб семьям с детьми, и прежде всего – матерям.

Генеральный директор службы занятости Инбаль Меш призвала ввести механизм участия государства параллельно с работодателями в зарплате работающих родителей детей на ограниченное время военной операции.

Как отмечает "Давар", во время чрезвычайных ситуаций на рынке труда больше всего страдают матери детей до 18 лет. В обычные дни их доля среди ищущих работу составляет 24%, но уже с первых дней операции "Народ как лев" она поднялась до 32,7%.

Анализируя данные прошлых кризисов, включая пандемию коронавируса и войну "Железные мечи", специалисты отмечают: раз за разом страдают одни и те же группы населения, выпадающие из трудового цикла из-за необходимости оставаться с детьми при неработающих школах и детских садах. Существует весьма обоснованное опасение, что и на этот раз родители зависимых детей будут уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск, а правительство до сих пор не урегулировало механизм, позволяющий находящимся в неоплачиваемом отпуске работникам получать пособие по безработице.

Экономика
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