Еще один итальянский город готовится продавать дома за один евро

Власти итальянского города пытаются решить проблему депопуляции и заброшенных улиц, продавая дома по цене эспрессо, пишет CNN.

В Пенне, находящемся в центральной части Италии, в регионе Абруццо, в попытке остановить отток населения, продаются заброшенные дома за один евро. По словам мэра города Жилберто Петруччи, в Пенне более 40 заброшенных зданий. Все они расположены в историческом центре, который пришел в упадок после того, как несколько десятилетий назад целые семьи начали массово покидать этот район.

Первые три дома, стоимость которых составляла один евро, были проданы в 2022 году. Вторая группа из трех домов была продана в конце прошлого года. Покупателями были в основном итальянцы. По словам мэра, следующая группа нескольких объектов недвижимости будет выставлена на продажу в течение ближайших нескольких недель, и, по всей вероятности, за ней последуют и другие. Главное условия необычной сделки – новый собственник обязан провести ремонт в здании в течение трех лет.

Сообщается, что покупателям недвижимости будут оказывать поддержку местные архитекторы, геодезисты и строители. Как отметил Петруччи, власти города действительно хотят помочь тем, кто возьмется за восстановление исторического района. Также указывается, что, если на один дом будет несколько претендентов, его продадут тому, у кого будет лучший и наиболее оперативный план ремонта. Для тех, кто не желает заниматься реставрацией, предлагаются уже готовые объекты, но по цене не ниже 40 тысяч евро.

Подобные программы действуют еще в нескольких местах Италии, включая города и небольшие деревни.